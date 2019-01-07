Son Dakika Haberleri: Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu

Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Kartal'da okul önlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve suç üstü yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kartal'da okul önlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve suç üstü yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Soğanlık Gümüşpınar'da okul önlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen E.K, H.Y, H.V. ve M.H.Y. isimli şahısları uzun süre takip ettikten sonra suç üstü yaparak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahısların üzerileri ve evlerinde yapılan aramalarda, bir hassas terazi, 695 gram skunk adı verilen uyuşturucu madde, çiğ köfte ambalajlarına sarılı satışa hazır 780 gram kokain, 14 bin 600 TL ile çok sayıda telefon ele geçirildi.

Yakalanan şahısların uyuşturucu, tehdit, otodan ve evden hırsızlık, kumar, taksirle yaralama, cinsel istismar ve huzuru bozmaktan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:38 Kaynak: AA

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