Son Dakika Haberleri: Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu

Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Kartal'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kartal'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Mobil Park ekipleri, Soğanlık Mahallesi'nde gençlere uyuşturucu sattığı iddiasıyla takip ettikleri Ş.Ç'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.Ç'nin çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:13 Kaynak: AA

Asayiş Büro, Kartal, Güncel
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