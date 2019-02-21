Son Dakika Haberleri: Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu

Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu

4 dakika önce

Kartal'da uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kartal'da uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürülüğü ekipleri, 23 Ocak'ta Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu madde sattığı belirlenen 2 şüpheyi baskında gözaltına aldı.

Aramada ruhsatsız tabanca ve şarjörle 15 fişek, 3 bin 271 uyuşturucu hap, 37,5 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 290 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden E.A, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanırken, B.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:08 Kaynak: AA

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