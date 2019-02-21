Kartal'da Uyuşturucu Satan İki Kişi Yakalandı

Kartal'da iki kişi uyuşturucu madde sayışı yaptıkları gerekçesiyle yakalandı.

Kartal'da iki kişi uyuşturucu madde sayışı yaptıkları gerekçesiyle yakalandı. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili açıklama yaptı.



Kartal'da Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptıkları gerekçesiyle 20 yaşındaki B.K. ile E.A. 15 şubat günü gözaltına alındı. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "23.01.2019 günü İlimiz Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapan şahısların olduğu yönünde bilgi edinilmesi üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen B.K. (20) ile E.A. isimli yaşı küçük şahıs 15.02.2019 günü suçüstü yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların üstlerinde ve uyuşturucu muhafazası için kullandıkları belirlenen ikamette yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 15 adet fişek, 3.271 adet extacy hap, 37,50 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1.290 TL para ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan ve 16.02.2019 günü "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.A. isimli yaşı küçük şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, B.K. isimli şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

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