Kartal'da Uyuşturucu Tacirine Operasyon
1 saat önce
Kartal'da uyuşturucu tacirine operasyon Gençlere uyuşturucu satan zanlı yakalandıİSTANBUL - Polis ekipleri, Kartal'da gençlere uyuşturucu madde sattığı tespit edilen zanlıya yönelik operasyon düzenledi.
Kartal
'da uyuşturucu tacirine operasyon
Gençlere uyuşturucu satan zanlı yakalandı
İSTANBUL - Polis
ekipleri, Kartal'da gençlere uyuşturucu madde sattığı tespit edilen zanlıya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yakalanan uyuşturucu taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro
Amirliği ve Mobil Park ekipleri, Şeyhmus Ç. isimli şahsın Kartal Soğanlık'ta gençlere uyuşturucu sattığını tespit etti. Şeyhmus Ç.'yi takibe alan ekipler, zanlının yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi satmak için aldığını belirledi. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basan ekipler uyuşturucu tacirinin evine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda satılmak üzere hazırlanmış 1170 gram kubar ve esrar, 79 gram marihuana tipi uyuşturucu madde ve şahsın uyuşturucu satışında kullandığı tespit edilen bir adet cep telefonu ele geçirildi. Şeyhmus Ç. Kartal Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Uyuşturucu taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, şahsın daha önceden de uyuşturucu madde satışı ve silahla kanuna muhalefet suçlarından suç kaydı olduğu tespit edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:11 Kaynak: İHA
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