Kartal'da vatandaşlar Süleyman Soylu için balkonlara çıktı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istifayı kabul etmemişti. İstifanın kabul edilmemesinin ardından vatandaşlar Kartal'da camlara çıkarak sevinç gösterisi yaptı. - İSTANBUL

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Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi