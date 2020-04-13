Son Dakika › 3. Sayfa › Kartal'da vatandaşlar Süleyman Soylu için balkonlara çıktı - Son Dakika
Kartal'da vatandaşlar Süleyman Soylu için balkonlara çıktı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemesinin ardından Kartal'da vatandaşlar camlara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemesinin ardından Kartal'da vatandaşlar camlara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istifayı kabul etmemişti. İstifanın kabul edilmemesinin ardından vatandaşlar Kartal'da camlara çıkarak sevinç gösterisi yaptı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:39 Kaynak: İHA
Son Dakika İletişim Başkanı Altun, gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı Ankara'da vatandaşlardan Bakan Soylu'ya destek Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar