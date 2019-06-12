Son Dakika Haberleri: Kartal'da villanın çatısına yıldırım düştü
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Kartal'da villanın çatısına yıldırım düştü

5 saat önce

Kartal'da bir villanın çatısına yıldırım düştü.

Kartal'da villanın çatısına yıldırım düştü, System.String[]
Kartal'da bir villanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle çatıda küçük çaplı yangın meydana gelirken itfaiye yangını kontrol altına aldı.

Kartal Yakacık'ta bir villanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi nedeniyle villanın çatısında küçük çaplı yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına hemen müdahale ederek kontrol altına aldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:15 Kaynak: İHA
İtfaiye, Kartal, 3. Sayfa
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