Kartal'da virajı alamayan beton mikseri yola devrildi - Son Dakika
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Kartal'da virajı alamayan beton mikseri yola devrildi

09.04.2022 12:32
Kartal'da virajı alamayan beton mikseri yola devrildi

Kartal'da, seyir halinde olan beton yüklü mikser, virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi.

Kartal'da, seyir halinde olan beton yüklü mikser, virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Devrilip sürüklenen beton mikseri yolun karşısında park halinde olan bir otomobile çarptı. Beton mikserinin sürücüsü yaralı olarak araç içerisinden çıkarıldı.

Kaza, Kartal'da Denizer Caddesinde saat 10.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Gümüş kontrolündeki 34 DE 4879 plakalı Mercedes markalı beton mikseri, virajı döndüğü esnada kontrolden çıkaran orta refüje çarptı. Devrilen beton mikseri sürüklenerek yolun karşısında park halinde olan Cihan Palaşoğlu'nun otomobiline çarptı. Devrilerek yolda yan yatan beton mikserini görenlerin ihbarı üzerinde olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde araçtan çıkarılan sürücü Ramazan Gümüş ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Devrilen beton mikserinden akan yağ benzeri madde yolu kaplarken, yolun tek yönü bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Kaza hakkında konuşan Sinan Önder, "Araba buradan gelirken virajı alamadı. Biraz da hızlı geldi. Devrildi araba. Şoför yaralı. Cip var orada bir tane, onu da sıyırdı" dedi. - İSTANBUL

Kartal'da virajı alamayan beton mikseri yola devrildi
Kartal'da virajı alamayan beton mikseri yola devrildi
Kartal'da virajı alamayan beton mikseri yola devrildi
Kartal'da virajı alamayan beton mikseri yola devrildi
Kartal'da virajı alamayan beton mikseri yola devrildi
Kartal'da virajı alamayan beton mikseri yola devrildi

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Beton Mikseri, Tragger, Gümüş, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da virajı alamayan beton mikseri yola devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da virajı alamayan beton mikseri yola devrildi - Son Dakika
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