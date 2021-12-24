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Kartal'da yangından etkilenen köpeğe itfaiyeden suni teneffüs - Son Dakika

Kartal'da yangından etkilenen köpeğe itfaiyeden suni teneffüs

24.12.2021 10:03

Kartal'da yangından etkilenen köpeğe itfaiyeden suni teneffüsİSTANBUL Kartal'da ailenin köpek ve kedilerle birlikte yaşadığı tek katlı bir evde yangın çıktı.

Kartal'da yangından etkilenen köpeğe itfaiyeden suni teneffüs

İSTANBUL Kartal'da ailenin köpek ve kedilerle birlikte yaşadığı tek katlı bir evde yangın çıktı. Yangın çıkan ve yoğun dumanın dolduğu evde bulunan hayvanlar, ev halkının ve itfaiyenin müdahalesiyle son anda kurtarıldı. Yoğun dumandan etkilenen yavru köpeğe itfaiye eri tarafından suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı.

Kartal Karlıktepe Mahallesinde bulunan bir adreste Çarşamba günü öğlen saatlerinde yaşanan olayda, doğalgaz sobasının kırık camından dışarıya çıkan kıvılcımlar bir anda evi tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyüdü. Kedi ve köpekleriyle birlikte evde yaşayan Bahtişen ve Tayfun Dumanlı çifti evdeki hayvanları alamadan kendilerini dışarı attı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ev içerisinde kalan kedi ile köpek, itfaiye ve ev halkının müdahalesiyle yangından kurtarıldı. Çıkan yangında Dumanlı çifti dumandan etkilenirken, kedilerin tüyleri yandı. Evde bulunan yavru köpek ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen köpeğe itfaiye eri tarafından suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı. Çıkan yangında mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Dumandan etkilenen Tayfun Dumanlı ve Bahtişen Dumanlı olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi. Bahtişen Dumanlı, dumandan etkilenen kedisini bir an olsun kucağından indirmedi.

Bahtişen Dumanlı," Ben mutfaktaydım büyük bir ihtimalle sobadan çıktı. Yangını eşim fark etti. Doğalgaz sobasının önündeki cam önceden kırılmıştı. Oradan tutuşma oldu. Çok şükür bir şeyimiz yok zaten itfaiye hemen müdahale etti "dedi.

Kartal'da yangından etkilenen köpeğe itfaiyeden suni teneffüs
Kartal'da yangından etkilenen köpeğe itfaiyeden suni teneffüs
Kartal'da yangından etkilenen köpeğe itfaiyeden suni teneffüs
Kartal'da yangından etkilenen köpeğe itfaiyeden suni teneffüs
Kartal'da yangından etkilenen köpeğe itfaiyeden suni teneffüs
Kartal'da yangından etkilenen köpeğe itfaiyeden suni teneffüs
Kartal'da yangından etkilenen köpeğe itfaiyeden suni teneffüs
Kartal'da yangından etkilenen köpeğe itfaiyeden suni teneffüs
Kartal'da yangından etkilenen köpeğe itfaiyeden suni teneffüs
Kartal'da yangından etkilenen köpeğe itfaiyeden suni teneffüs

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İtfaiye, Yangın, Köpek, Kalp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da yangından etkilenen köpeğe itfaiyeden suni teneffüs - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da yangından etkilenen köpeğe itfaiyeden suni teneffüs - Son Dakika
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