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Kartal'da yanan gemi parçalara ayrılıyor - Son Dakika

Kartal'da yanan gemi parçalara ayrılıyor

30.01.2022 09:46
Kartal'da yanan gemi parçalara ayrılıyor

Kartal'da şiddetli fırtına nedeniyle yan yatan, daha sonrasında çıkan yangında yanan Boras isimli geminin parçalama işlemine başlandı.

Kartal'da şiddetli fırtına nedeniyle yan yatan, daha sonrasında çıkan yangında yanan Boras isimli geminin parçalama işlemine başlandı. Gemiden çıkarılan parçalar, iskelede kurulan bir alanda iş makineleri kullanılarak kesilip parçalara ayrılıyor. Geri dönüşüme kazandırılmak üzere parçalama işlemlerinin yapıldığı gemi drone ile havadan görüntülendi.

Kartal Kordonboyu Mahallesi Kumcular İskelesi'nde bulunan Boras isimli gemi, 2021 yılı Mart ayında şiddetli fırtına nedeniyle yan yattı. Gemide 20 Ocak 2022 tarihinde ise yangın çıktı. Hurda hale gelen 103 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, açık artırma yoluyla 5 milyon 359 bin 556 bin TL'ye satılarak daha sonra parçalara ayrılıp geri dönüşüme kazandırılması için çalışmalara başlandı.

Kartal'da yanan gemi parçalara ayrılıyor
Kartal'da yanan gemi parçalara ayrılıyor
Kartal'da yanan gemi parçalara ayrılıyor
Kartal'da yanan gemi parçalara ayrılıyor
Kartal'da yanan gemi parçalara ayrılıyor
Kartal'da yanan gemi parçalara ayrılıyor

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Fırtına, Drone, Mart, Gemi, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kartal'da yanan gemi parçalara ayrılıyor - Son Dakika
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