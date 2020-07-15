KARTAL'DA YANAN KAMYONET İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

KARTAL'DA YANAN KAMYONET İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAKartal D-100 karayolunda seyir halinde ilerleyen bir kamyonette yangın çıktı.

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

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Kartal D-100 karayolunda seyir halinde ilerleyen bir kamyonette yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Kartal D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halinde ilerleyen Bahattin Çetinkaya'nın kullandığı 34 BN 1559 kamyonette saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yolda seyir halindeyken aracının alev aldığını fark eden Çetinkaya kamyoneti durdurup emniyet şeridine çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan kamyonete müdahale etti. Yangın rüzgar nedeniyle D-100 kenarındaki otluk alana sıçradı, büyümeden söndürüldü.

Kamyoneti yanan Bahattin Çetinkaya, 'Arabayı sağa çektim. İtfaiyeye telefon ettim. Bekle hiç bir şey yapma balatalardandır dediler. Bekle 5 dakika sonra çalıştır dediler. Sonra yangın başladı. Balatalardandır başka hiç bir şey yok. Yıllardır kullandığım araba dedi.

İstanbul, İtfaiye, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTAL'DA YANAN KAMYONET İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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