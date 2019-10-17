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KARTAL'DA YANGIN (1)

1 saat önce

İstanbul DHAKartal Yakacık'ta bir atölyede çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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İstanbul DHA

Kartal Yakacık'ta bir atölyede çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan atölyeden yükselen alevler bir çok noktadan görülüyor

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler


İstanbul, Yakacık, İtfaiye, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:48 Kaynak: DHA
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