KARTAL'DA YANGIN (1)
1 saat önce
İstanbul DHAKartal Yakacık'ta bir atölyede çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:48 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Kartal Yakacık'ta bir atölyede çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan atölyeden yükselen alevler bir çok noktadan görülüyor
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
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