Kartal'da yangın (1)
1 saat önce
KARTAL Yakacık'ta bir atölyede çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:57 Kaynak: DHA
KARTAL Yakacık
'ta bir atölyede çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan atölyeden yükselen alevler bir çok noktadan görülüyor
- İstanbul
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