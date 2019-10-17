Kartal'da yangın (1)
22 dakika önce
KARTAL Yakacık'ta bir atölyede çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:54 Kaynak: DHA
KARTAL Yakacık'ta bir atölyede çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan atölyeden yükselen alevler bir çok noktadan görülüyor
- İstanbul
Rasulayn'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor Başakşehir'de feci kaza! Servis trafoya çarptı İstanbul'da toplu taşıma araçları 29 Ekim'de ücretsiz Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektupla ilgili suç duyurusunda bulunuldu