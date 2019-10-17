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Kartal'da yangın (1)

22 dakika önce

KARTAL Yakacık'ta bir atölyede çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kartal'da yangın (1), System.String[]

KARTAL Yakacık'ta bir atölyede çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan atölyeden yükselen alevler bir çok noktadan görülüyor

- İstanbul

İtfaiye, Yakacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:54 Kaynak: DHA
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