Son Dakika Haberleri: Kartal'da yangın
Son Dakika Güncel Kartal'da yangın

Kartal'da yangın

55 dakika önce

KARTAL'da bir atölyede çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

İstanbul DHA - KARTAL'da bir atölyede çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Yakacık'ta 4 katlı binanın girişindeki atölyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın üst katlara da sıçradı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yanan atölyeden yükselen dumanlar bir çok noktadan görülüyor

Kartal'da yangın

İstanbul, İtfaiye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da lüks araçlı düğün konvoyu görüntülendi
İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çakır: Kırılma 7.2 büyüklüğündeki bir depremi tetikeyebilir Okan Bayülgen'den anlamlı hareket! Plajda çöp topladı İstanbul'da toplu taşıma araçları 29 Ekim'de ücretsiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 04:19:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]