KARTAL'DA YANGIN (2)

İstanbul DHA - KARTAL'da bir atölyede çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Yakacık'ta 4 katlı binanın girişindeki atölyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın üst katlara da sıçradı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yanan atölyeden yükselen dumanlar bir çok noktadan görülüyor

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler