KARTAL'DA YANGIN (2)
1 saat önce
KARTAL'da bir atölyede çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:54 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - KARTAL'da bir atölyede çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Yakacık'ta 4 katlı binanın girişindeki atölyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın üst katlara da sıçradı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yanan atölyeden yükselen dumanlar bir çok noktadan görülüyor
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
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