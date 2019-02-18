Son Dakika Haberleri: Kartal'da Yangın; Dumandan Etkilenen 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kartal'da Yangın; Dumandan Etkilenen 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

1 saat önce

Kartal'da iki katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı.

Kartal'da Yangın; Dumandan Etkilenen 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]


Kartal'da iki katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında, dumandan etkilenenler anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Yangın  saat 12.00 sıralarında  Soğanlık'taki Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Evdeki dumanları fark edenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın çıkan evde dumandan etkilenen bir kadın ile bir kız çocuğuna ambulansta müdahele edildi. Anne ve kızı hastaneye kaldırıldı. 

Görüntü dökümü:

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-Yangın çıkan bina

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Olay yerindeki 112 ekipleri

-Anne ve kızının ambulanstaki görüntüsü - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:25 Kaynak: DHA

Anne, İtfaiye, Kartal, Güncel
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