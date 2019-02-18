Kartal'da Yangın; Dumandan Etkilenen 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
1 saat önce
KARTAL'da iki katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı.
KARTAL'da iki katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında, dumandan etkilenenler anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.
Yangın saat 12.00 sıralarında Soğanlık'taki Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi
üzerinde bulunan iki katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Evdeki dumanları fark edenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın çıkan evde dumandan etkilenen bir kadın ile bir kız çocuğuna ambulansta müdahele edildi. Anne
ve kızı hastaneye kaldırıldı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:35 Kaynak: DHA
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