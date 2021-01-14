Kartal'da yaralı bulunan polis memurunun hayatını kaybetmesine ilişkin bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Kartal'da yaralı bulunan polis memurunun hayatını kaybetmesine ilişkin bir kişi tutuklandı

14.01.2021 13:23
Kartal'da yaralı bulunan polis memurunun hayatını kaybetmesine ilişkin bir kişi tutuklandı, System.String[]

Kartal'da bir polis memurunun, ormanlık alanda yaralı halde bulunduktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kartal'da bir polis memurunun, ormanlık alanda yaralı halde bulunduktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Polis memuru O.Y'nin Çarşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulunması üzerine, olay sırasında yanında bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.S. işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada nöbetçi savcıya çıkarılan M.S. ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli M.S. savcılıktaki ifadesinde, hayatını kaybeden polis memuru O.Y. ile çocukluk arkadaşı olduklarını, birlikte satın aldıkları anaokulunu işlettiklerini, olay günü de bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını kaydetti.

Polis memuru O.Y'nin, tartışma üzerine kendisiyle Kartal'daki anaokulunda buluşmak istediğini ifade eden şüpheli M.S., şunları anlattı:

"Okulun garaj kapısı önünde aracımla beklemeye başladım. Bir iki dakika sonra geldi. Beni aracına davet etti. Okula yakın bir yerde buluşup konuşacağımızı düşünmüştüm. Aracı ormanlık alana götürdü. Araçtan önce o indi. Ormanlık alana doğru yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Aramızda 3,5 metre mesafe vardı. 'Her şeye tek başına karar veremezsin. Patronluk taslayamazsın. Bana vur' dedi. Ben de 'sen benim çocukluk arkadaşımsın niye vurayım' dedim. Belinden silahını çıkarttı. 'Vurma öyle olmaz, böyle olur' dedi. Silahın kurma kolunu çekerek atışa hazır hale getirdi. Namluyu yerden yukarı doğru kaldırdığı anda silah patladı. Ben silahın kurma sesini duyduğum anda elimi kulaklarıma götürerek yere yarım çömeldim. Silah patladığı anda kafasından yukarı doğru kan fışkırdığını gördüm. O sırada ekip otosunu görerek durdurdum ve yardım istedim."

Şüpheli M.S. çıkarıldığı Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olayın geçmişi

Polis memuru O.Y. Çarşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir başından vurulmuş halde bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan polis memuru, hayatını kaybetmişti.

Olayı polis ve sağlık ekiplerine haber veren M.S. ise ifadesine başvurulmak üzere Kartal Polis Merkezi'ne götürülmüştü.

Anadolu Adalet Sarayı, Çarşı Mahallesi, Polis Memuru, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartal'da yaralı bulunan polis memurunun hayatını kaybetmesine ilişkin bir kişi tutuklandı - Son Dakika


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