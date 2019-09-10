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Kartal'da Yas-ı Muharrem anması düzenlendi

1 saat önce

Kartal'da Yas-ı Muharrem anması düzenlendi.

Kartal'da Yas-ı Muharrem anması düzenlendi, System.String[]

Kartal'da Yas-ı Muharrem anması düzenlendi. Başkan Gökhan Yüksel'in de katıldığı etkinlikte vatandaşlara lokma da dağıtıldı.


Muharrem ayının 10. gününde Kartal'da Yas-ı Muharrem düzenlendi. Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde düzenlenen Yas-ı Muharrem anmasına çok sayıda vatandaş katıldı.Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de anma etkinliğine katıldı. Etkinlikte katılımcılara lokma ikramında bulunuldu.


Anma etkinliğinde konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "Muharrem ayındaki tuttuğunuz oruçların ve ettiğiniz duaların kabulü makbul olsun. Birazdan hem yas-ı matemle ilgili etkinliğimiz başlayacak hem de dedemiz etkinlik sonunda dualar edecek. Yas-ı matemiminiz kabul olsun, içinizde Hüseyin sevgisi hiç bitmesin. Adalet, doğruluk ve dürüstlük her zaman kazansın istiyorum" dedi.


Konuşmaların ardından sahneye çıkan konuk sanatçı Ender Balkır, türkülerini Kartallılar için söyledi. - İSTANBUL

Hasan Ali Yücel, Gökhan Yüksel, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:19 Kaynak: İHA
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