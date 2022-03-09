KARTAL'DA YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ YAPAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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KARTAL'DA YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ YAPAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

09.03.2022 12:28
KARTAL'DA YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ YAPAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

KARTAL'da yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 4 farklı adrese operasyon düzenledi.

KARTAL'da yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 4 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 11 şarjör, 38 farklı çaplarda mermi, 15 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Polis ekipleri Kartal'da 3 Mart Perşembe günü yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 4 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler M.H, U.T, T.C. ve Ö.Ç.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 11 şarjör, 38 farklı çaplarda mermi, 15 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.H. ve U.T. polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. T.C. ve Ö.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Görüntü dökümü: ------------------Ele geçirilen silah, şarjör ve mermilerin polis merkezindeki sergisi-Genel ve detaylar


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Kaynak: DHA

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