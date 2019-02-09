Son Dakika Haberleri: Kartal'da yaşamını yitiren aynı aileden 9 kişi son yolculuğa uğurlandı

Kartal'da yaşamını yitiren aynı aileden 9 kişi son yolculuğa uğurlandı

58 dakika önce

Kartal'daki binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Alemdar ailesinin 9 ferdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kartal'da yaşamını yitiren aynı aileden 9 kişi son yolculuğa uğurlandı, System.String[]
Kartal'daki binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Alemdar ailesinin 9 ferdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:45 

Ekonomi
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