Kartal'da yaşamını yitiren aynı aileden 9 kişi son yolculuğa uğurlandı
58 dakika önce
Kartal'daki binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Alemdar ailesinin 9 ferdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kartal
'daki binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Alemdar ailesinin 9 ferdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:45
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