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Kartal'da yaşayan vatandaş, yemeklerini martılarla beraber balkonunda yiyor - Son Dakika

Kartal'da yaşayan vatandaş, yemeklerini martılarla beraber balkonunda yiyor

23.06.2021 22:59
Kartal'da yaşayan vatandaş, yemeklerini martılarla beraber balkonunda yiyor, System.String[]

Kartal'da yaşayan vatandaş, yemeklerini martılarla beraber balkonunda yiyor Şengün, yediği yemekleri balkonunda ağırladığı martılara ikram ediyor Kartal'da yaşayan Hasan Şengün, yaklaşık 10 yıldır oturduğu evinin balkonuna gelen martılarla beraber yemek yiyor.

Kartal'da yaşayan vatandaş, yemeklerini martılarla beraber balkonunda yiyor

Şengün, yediği yemekleri balkonunda ağırladığı martılara ikram ediyor

İSTANBUL - Kartal'da yaşayan Hasan Şengün, yaklaşık 10 yıldır oturduğu evinin balkonuna gelen martılarla beraber yemek yiyor. Şengün, hemen hemen her öğününde balkonuna misafir ettiği martılara kendisinin yediği pilav, karpuz, ekmek, domates, salatalık gibi yiyecekleri kendi tabağında ikram ediyor. Martılarla yemek yemekten keyif aldığını belirten hayvansever vatandaşın balkonda martılarla yemek yemesi ise ilginç anlara sahne oluyor.

Kartal'da Atalar Mahallesinde yaşayan Hasan Şengün, yaklaşık 10 yıldır oturduğu evinin balkonunda martılarla beraber yemek yiyor. Şengün, neredeyse her gün hem kahvaltı hem de akşam yemeğini, balkona misafir ettiği martılarla paylaşıyor. Şengün kendisinin yediği domates, salatalık, peynir, yumurta, karpuz, pilav, ekmek ve benzeri yiyecekleri yine kendi kullandığı tabak ve çatalla martılara ikram ediyor. Hayvansever Şengün, balkona misafir ettiği martılara verebileceği yiyecekleri evinde mutlaka bulundurduğunu da belirtiyor. Martıları evinin balkonunda beslemekten keyif ve mutluluk duyduğunu dile getiren Şengün, özellikle dışarı fazla çıkmayıp evde kaldığı korona virüs salgını döneminde bu aktivitenin hem kendisi için hem de hayvanlar için yararlı olduğunu belirtiyor.

Hasan Şengün, "Hayvan sevgimi bunlar da hissettiler. Bir tane kedim var bir de martılarım var. Akşam gelirler burada doyururum onları. Sabah da kahvaltıdan fazla da yemem, sosislerden, salatalıklardan, yumurtadan ayırırım onlara. Peynirden veririm, domates yerler, karpuz yerler. Sabahleyin kahvaltıyı verdikten sonra, akşam da sulu bir şeyler veriyorum. Karpuz, domates, salatalık, bunlar gibi şeyler veriyorum. Bu beni mutlu ediyor. Tabii gelip benimle aynı tabaktan yiyorlar. Aynı benim ağzıma soktuğum çatalı ben onlara uzatıyorum. O çataldan alıyorlar. Bu da güzel bir şey. İnsanı ferahlatıyor. Hele bir de bu Kovid döneminde eve kapandık tabii stres bunalım olmasın diye kedi köpek hani elimizden geldiği kadar ilgileniyoruz. Herkesin de ilgilenmesini istiyoruz. Yani böyle fazla bir masrafı yok bunların. Sadece tabağımızda kalanı verirsek onlar da doyar, onların da yavruları var. Ailem de bu yaptıklarımı onaylıyor. Çocuklarım da bana yardımcı oluyorlar. Ben buraya geleli on sene oldu. On senedir ilgileniyorum.

Bazen tabağımın içine kadar giriyorlar, girmeyin de diyemiyorum. Bazen ufak ufak "çekilin sıraya girin yavaş yavaş hepinize yeter" diyorum onlara. Mutlaka onların yiyecek olduğu malzemeler dolabımda bulunur. Hani bugün size bir şey veremiyorum deme lüksüm yok. Çünkü bulunduruyorum, bazen mutfağın camına geliyor. Gagalarıyla vuruyorlar. Bizden bir şey istediğini hissediyoruz" dedi.

Kartal'da yaşayan vatandaş, yemeklerini martılarla beraber balkonunda yiyor
Kartal'da yaşayan vatandaş, yemeklerini martılarla beraber balkonunda yiyor
Kartal'da yaşayan vatandaş, yemeklerini martılarla beraber balkonunda yiyor
Kartal'da yaşayan vatandaş, yemeklerini martılarla beraber balkonunda yiyor

Hasan Şengün, Domates, Hani, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartal'da yaşayan vatandaş, yemeklerini martılarla beraber balkonunda yiyor - Son Dakika


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