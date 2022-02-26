Kartal'da yayaya çarpıp kaçan sürücü serbest bırakıldı - Son Dakika
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Kartal'da yayaya çarpıp kaçan sürücü serbest bırakıldı

26.02.2022 11:15
Kartal'da yayaya çarpıp kaçan sürücü serbest bırakıldı

KARTAL'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü, delil yetersizliği nedeniyle savcılık tarafından serbest bırakıldı.

KARTAL'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü, delil yetersizliği nedeniyle savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kartal Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi'nde geçtiğimiz salı günü saat 22.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan Y.E. (56)'ye bir araç çarptı. Sürücü durmayarak uzaklaştı. Y.E.'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili polis inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda Y.E.'ye çarpan aracın geliş ve gidiş güzergahındaki 56 kameranın incelenmesi sonucu O.M.K. (47) adlı sürücü tespit edildi. O.M.K.'nın olaydan sonra aracı başka bir kişiye verdiği ve sonra yaya olarak Batı Mahallesi Erol Kaya Caddesi'ndeki bir siteye girdiği belirlendi. O.M.K. dün sitedeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Kaza yaptığı araç sitenin otoparkında park halinde bulundu. O.M.K.  "Kasten Öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. Sürücü O.M.K delil yetersizliği nedeniyle savcılık tarafından serbest bırakıldı.


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Tragger, Ankara, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartal'da yayaya çarpıp kaçan sürücü serbest bırakıldı - Son Dakika


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