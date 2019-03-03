Kartal'da Yedek Parça Deposunda Yangın; Patlama Sesleri Duyuldu

Kartal'da bir otomobil yedek parça deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.





Kartal'da bir otomobil yedek parça deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasından patlama sesleri duyuldu. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken depoda hasar oluştu.



Yangın, 21.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan otomobillere yedek parça temin eden depoda meydana geldi. Açık alanda bulunan yedek parçaların bir patlama sonucu alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının yan tarafında bulunan fabrikaya sirayet etmesini önledi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında çok sayıda patlama sesi duyuldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken depoda hasar meydana geldi.



İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.



Öte yandan bir vatandaşın, yangın anını cep telefonu kamarasına çekerek sosyal medya aracılığıyla canlı yayınladığı görüldü. Vatandaşın canlı verdiği görüntülerde itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sırasında çok sayıda patlama sesi duyuldu.



Görüntü Dökümü



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-İtfaiye ekipleri



-Sağlık ekipleri



-Genel ve Detaylar



Sosyal medyadan canlı yayınlanan görüntüler



-Alevlerin yükselmesi



-Ekiplerin müdahalesi



-Patlamam sesleri

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