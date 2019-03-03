Kartal'da Yedek Parça Deposunda Yangın; Patlama Sesleri Duyuldu
1 saat önce
İstanbul - KARTAL'DA YEDEK PARÇA DEPOSUNDA YANGIN; PATLAMA SESLERİ DUYULDU(Ek Görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul
- KARTAL'DA YEDEK PARÇA DEPOSUNDA YANGIN; PATLAMA SESLERİ DUYULDU(Ek Görüntü)
(Tür: İstanbul)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:45 Kaynak: DHA
Beyoğlu'nda Yangın Faciası! 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Arnavutköy'de Silahlı Çatışma 1 Ölü 3 Yaralı
Adnan Oktar'ın 3 Numaralı Adamı Yakalandı!
Seçime Sayılı Günler Kala HDP, Batıdaki Adaylarını Geri Çekebilir