Son Dakika Haberleri: Kartal'da Yedek Parça Deposunda Yangın; Patlama Sesleri Duyuldu

Kartal'da Yedek Parça Deposunda Yangın; Patlama Sesleri Duyuldu

1 saat önce

İstanbul - KARTAL'DA YEDEK PARÇA DEPOSUNDA YANGIN; PATLAMA SESLERİ DUYULDU(Ek Görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul - KARTAL'DA YEDEK PARÇA DEPOSUNDA YANGIN; PATLAMA SESLERİ DUYULDU(Ek Görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:45 Kaynak: DHA

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