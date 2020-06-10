KARTAL'DA YEDİEMİN OTOPARKI'NDA 4 ARAÇ YANDI - Son Dakika

KARTAL'DA YEDİEMİN OTOPARKI'NDA 4 ARAÇ YANDI
Kartal Yediemin Otoparkı'na çekilmiş bir minibüste, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kartal Yediemin Otoparkı'na çekilmiş bir minibüste, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyerek etraftaki 3 araca daha sıçradı. Yangında minibüs ve bir panelvan araç kullanılamaz hale gelirken, 2 araçta da maddi hasar oluştu. Olay, saat 10.45 sıralarında Kartal Vatansever Caddesi üzerine bulunan Yediemin Otoparkı'nda meydana geldi. Otoparkta bulunan bir minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, etraftaki 3 araca daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında minibüs ve bir panelvan araç kullanılamaz hale gelirken, 2 araçta da maddi hasar oluştu. Araçların yanma anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:53 Kaynak: DHA
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