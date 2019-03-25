Son Dakika Haberleri: Kartal'da Yeni Binalar İçin İlk Temel Atıldı (Havadan) (2)

Kartal'da Yeni Binalar İçin İlk Temel Atıldı (Havadan) (2)

1 saat önce

KARTAL'da çökmenin ardından yıkılan binaların yerine yapılacak apartmanlar için temel atıldı.

Kartal'da Yeni Binalar İçin İlk Temel Atıldı (Havadan) (2), System.String[]
KARTAL'da çökmenin ardından yıkılan binaların yerine yapılacak apartmanlar için temel atıldı.

Kartal, Sema Sokak'ta 6 Şubat'ta Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesiyle 21 kişi hayatını kaybetti. Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde bulunan 7 riskli bina da kısa süre sonra yıkıldı. Yıkılan binaların yerine yenileri için temel atılmaya başlandı. Hafriyat çalışmalarının ardından ilk temel atıldı.

"ÇALIŞMALARA HIZLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ"

Çalışmalar hakkında bilgi veren İnşaat Şefi Oktay Yıldız, "Yıkım ve hafriyat çalışması son bitme aşamasına geldi. Temel betonuna başladık. Çalışmalara hızlı bir şekilde devam ediyoruz" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:56 Kaynak: DHA

Yeşilyurt, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yapımcı Gani Müjde'nin 5 Katlı Binasına Hırsız Girdi Çin Borsasından Bir Günde 1,6 Milyar Dolar Çıktı Erdoğan: Nike Ağrı'ya Fabrika Kuracak, 5 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak Belediye Başkanı'nın Pazar Arabası Dağıtımı, İzdihama Neden Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 16:24:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da Yeni Binalar İçin İlk Temel Atıldı (Havadan) (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]