Kartal'da yenilenen Sanat Sokağı'nın açılışı yapıldı - Son Dakika

Kartal Belediyesi, yeni bir yüz kazandırılan Sanat Sokağı'nın açılışını Dünya Sanat Günü'nde yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartal'ın 1900'lü yıllardan bu yana en işlek caddelerinden biri olmasına rağmen üzerindeki istasyonun kapatılmasıyla eski canlılığını kaybeden, eski ismiyle İstasyon Caddesi, yeni adıyla "Sanat Sokağı" yepyeni yüzüyle eski ve görkemli günlerine kavuşuyor.

Sokağın açılış törenine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ressam ve Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Başkanı Bedri Baykam ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Piyano Bölümü öğrencilerinin sahne performansının beğenildiği açılışta Sanat Akademisi resim öğrencileri canlı resim çalışması yaptı. Kartallı sanatçıların heykel atölyesi performansı tüm sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Açılış törenin yapılacağı alanda duvar ressamları ve öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Yüksel, burada yaptığı konuşmada, dünyanın salgın hastalıklar ve savaşlardan dolayı zor günlerden geçtiğini belirtti.

"Sanat Sokağı, kentimize çok şey katacak"

Yüksel, sokağın Dünya Sanat Günü'nde açılmasının daha fazla anlam kazandığını kaydederek, "Kartal'ı, İstanbul'un kültür sanat merkezi yapma noktasında emin adımlarla yürüyoruz. Sanat Sokağı, kentimize çok şey katacak. Şu anda Kartal'ın en tarihi noktalarından birindeyiz. Eski adıyla İstasyon Caddesi'ni unutamazdık. Çünkü her Kartallının burada mutlaka bir anısı var. Dünyanın, savaşlar ve hastalıklarla boğuştuğu bu dönemde biz ısrarla sanat diyoruz." ifadelerini kullandı.

Ressam Baykam ise savaş değil sanat dediklerine dikkati çekerek, "Çünkü iyi biliyoruz ki dünyayı sadece sanat kurtarabilir. İnanıyorum ki Sanat Sokağı, Kartal'ın kültür sanat hayatına yeni bir renk getirecek." değerlendirmesini yaptı.

Yüksel ile Baykam, barış vurgusu için oluşturulan panoya boya ile el izlerini bıraktı.

Törenin sonunda Ukraynalı sanatçı Slava Lobanov (gitar vokal), Rus sanatçı Simon Shiriaev (davul) ile Basgitar Yaren Yiğitbaşı'dan oluşan "Grup Peace" ve "A Lo Loco Band" şarkılarını barış için seslendirdi.