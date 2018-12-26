Kartal'da Yerinde Dönüşüm

'Deprem ve Yerinde Dönüşüm' çalışmaları kapsamında Kartal'da bulunan 4 bina ve toplam 80 bağımsız bölümden oluşan Eczacıbaşı Sitesi düzenlenen törenle yıkıldı.

'Deprem ve Yerinde Dönüşüm' çalışmaları kapsamında Kartal'da bulunan 4 bina ve toplam 80 bağımsız bölümden oluşan Eczacıbaşı Sitesi düzenlenen törenle yıkıldı. Burada konuşan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, "Bugün itibariyle depremden kurtardığımız can sayısı 48 bin 468 oldu" dedi.



Yıkım işlemi, Kartal Belediyesi Deprem Dönüşüm ve Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün organize ettiği, Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü ile Sivil Savunma Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin güvenlik önlemleri ile gerçekleştirildi. Törene, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri ile Kartal Belediyesi iştirak şirketlerinin yöneticileri, yüklenici firma yetkilileri, Kartallı mahalle muhtarları, mülk sahipleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.



BAŞKAN ÖZ: ÇALIŞMALARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK



Yıkım töreninde konuşan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, "Bugün itibariyle depremden kurtardığımız can sayısı 48 bin 468. 2009 yılından bu yana halkla deprem dönüşüm toplantıları yapıyoruz. Kamerayla kayıt altına aldığımız toplantıları yazıya dökerek 430 sayfalık 'Deprem ve Kentsel Dönüşüme Arkanızı Dönmeyin' kitabını çıkardık. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda belediyemizin hukukçu ve teknik ekibiyle birlikte vatandaşların haklarını koruyacak 43 sayfalık 'Deprem Dönüşüm Sözleşme Taslağı' hazırladık. Çalışmalarımızı hiçbir zaman yeterli bulup durmadık, hep üzerlerine ekleyerek yol aldık, bu şekilde hız kesmeden çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - İstanbul

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