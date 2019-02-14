Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın Çökmesine İlişkin Soruşturmada Gözaltına Alınan 4 Kişiden 2'si...
1 saat önce
Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevkedildi.
Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevkedildi
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:17 Kaynak: AA
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