Son Dakika Haberleri: Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın Çökmesine İlişkin Soruşturmada Gözaltına Alınan 4 Kişiden 2'si...

Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın Çökmesine İlişkin Soruşturmada Gözaltına Alınan 4 Kişiden 2'si...

1 saat önce

Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevkedildi.

Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın Çökmesine İlişkin Soruşturmada Gözaltına Alınan 4 Kişiden 2'si..., System.String[]
Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevkedildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:17 Kaynak: AA

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