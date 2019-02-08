Kartal'da Yıkılan Binada Ölen Nuriye ve Ahmet Söğüt'ün Cenazesi Adli Tıp'tan Alındı
50 dakika önce
Kartal'da yıkılan 8 katlı binanın enkazından cenazeleri çıkarılan Nuriye ve Ahmet Söğüt'ün cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.
Kartal
'da yıkılan 8 katlı binanın enkazından cenazeleri çıkarılan Nuriye ve Ahmet Söğüt
'ün cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu
Morgu'ndan alındı.
8 katlı Yeşilyurt
Apartmanı'nın yıkılmasının ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp
Kurumu Morgu'na getiriliyor. Enkaz'dan cenazeleri çıkarılan vatandaşlar yapılan burada yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim ediliyor. Yıkılan binada hayatını kaybeden Nuriye ve Ahmet Söğüt'ün cenazeleri aile yakınları tarafından teslim alındı. Cenazelerin ikindi namazının ardından Kartal Cevizli
'de kılınacak namazın ardından defnedilmesi bekleniyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:22 Kaynak: İHA
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