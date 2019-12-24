Kartal'da yıkılan binaların yerine yenileri yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal'da yıkılan binaların yerine yenileri yapıldı - Son Dakika

Kartal'da yıkılan binaların yerine yenileri yapıldı

6 saat önce

Kartal'da yıkılan binaların yerine, yeni yapılan binaların yapımı tamamlandı.

Kartal'da yıkılan binaların yerine yenileri yapıldı, System.String[]

Kartal'da yıkılan binaların yerine, yeni yapılan binaların yapımı tamamlandı. Binalarda dış cepheden, dairelerin iç dizaynına kadar her ayrıntı son halini aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yapımı tamamlanan binalar için, "Bu ay içerisinde vatandaşlarımıza konutları teslim edilecek" demişti.

Kartal'da çöken Yeşilyurt apartmanı ile çökme riski taşımaları sebebiyle yıkılan binaların yerine yeni yapılan binaların yapımı

tamamlandı. Binaların dış cephelerinden dairelerin iç dizaynına kadar her ayrıntısı son halini aldı. Site halinde yapılan binaların önündeki kaldırımlar da nizami olarak ağaçlandırıldı. Yapımı tamamlanan binaların arasına ise dev Türk Bayrağı asıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kartal'da yıkım olmuştu. Bu ay içerisinde sadece yıkılan bina değil, çevresindeki binalar ile birlikte vatandaşlarımıza konutları teslim edilecek" diyerek vatandaşlara müjdeyi vermişti.

(Halit Arslan/İHA)

Murat Kurum, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadını döven şahsa, vatandaştan meydan dayağı
Sel sularına kapılan çocuk dehşet anını anlattı İzmir'de su kesintileri nedeniyle tankerlerle su dağıtımı sürüyor, vatandaş tepkili Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor

Son Dakika Haberleri
18:21 Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (7) - Son Dakika
18:20 Akit TV'ye yetkisizlik kararı - Son Dakika
18:20 Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
18:20 Tarım arazileri yağmur sularının altında kaldı - Son Dakika
18:15 Gülsoy'dan 'Savunma sanayi' açıklaması - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika
17:33 İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 18:24:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartal'da yıkılan binaların yerine yenileri yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]