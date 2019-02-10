Son Dakika Haberleri: Kartal'da Yıkılan Binanın Yanındaki Binada Yıkıma Başlandı

Kartal'da Yıkılan Binanın Yanındaki Binada Yıkıma Başlandı

16 dakika önce

Kartal'da yıkılan binanın yanındaki binada kontrollü yıkım başladı.

Kartal'da Yıkılan Binanın Yanındaki Binada Yıkıma Başlandı, System.String[]
Kartal'da yıkılan binanın yanındaki binada kontrollü yıkım başladı. Yıkım havadan da görüntülendi.

Kartal'da yıkılan binanın yanındaki binada da tehlike arz etmesi nedeniyle yıkım kararı alındı. Çevre Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu karar sonrası alana çok sayıda iş makinesi getirildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınmasının ardından ekipler yıkıma başladı. Öte yandan yıkımın ilk anları havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:47 Kaynak: İHA

Kartal, Güncel
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