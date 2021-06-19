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Kartal'da yıl boyu sağlıklı sünnet kampanyası devam ediyor - Son Dakika

Kartal'da yıl boyu sağlıklı sünnet kampanyası devam ediyor

19.06.2021 13:35

Kartal'da yıl boyu sağlıklı sünnet kampanyası devam ediyor Ödüllü Yıl Boyu Sağlıklı Sünnet Projesi ile ailelerin ekonomik durumuna bakılmaksızın şu ana kadar 2 binin üzerinde Kartallı çocuğun;

Kartal'da yıl boyu sağlıklı sünnet kampanyası devam ediyor

İSTANBUL - Ödüllü Yıl Boyu Sağlıklı Sünnet Projesi ile ailelerin ekonomik durumuna bakılmaksızın şu ana kadar 2 binin üzerinde Kartallı çocuğun; uzman doktorlar tarafından cerrahi teknikle, sağlıklı ve hijyenik koşullarda sünnet operasyonunu gerçekleştiren Kartal Belediyesi, kampanya dahilinde pandemi önlemleri eşliğinde ücretsiz sünnet hizmeti vermeye devam ediyor.

Çocukların hastane ortamında ve hijyenik koşullarda sünnet olmasını sağlayan Yıl Boyu Sağlıklı Sünnet Kampanyası; Kartal Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'nün desteği ile vatandaşlara ücretsiz sunuluyor. Kartal Belediyesi'ne gerekli başvuruyu yaptıktan sonra anlaşmalı hastanede sünnet operasyonu gerçekleştirilen çocuklar, dilerlerse sünnet kıyafetlerini de yine Kartal Belediyesi'nden temin edebiliyor.

Marmara Belediyeler Birliği'nin geçtiğimiz yıllarda ödüllendirdiği proje kapsamında, Komşu İletişim Merkezi'nin 444 4 578 numaralı telefonunu arayarak sünnet kayıt başvurusu yapan aileler, daha sonra anlaşmalı hastaneden randevu alarak çocuklarının sünnet operasyonunu gerçekleştirebiliyor. Hastanede ameliyathane ortamında ve gerekli hijyen koşulları sağlanarak gerçekleştirilen operasyonlarda çocuklar, sağlıklı koşullarda sünnet olurken, operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlar konusunda güvenli bir ortamda bulunmuş oluyor.

Her yaştan çocuğa verilebilen hizmet ile çocuklar sünnet operasyonun ardından doktorların gözetiminde kısa sürede taburcu oluyor, dileyen çocukların sünnet kıyafetleri de Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından temin ediliyor. Tamamen ücretsiz olan hizmet için başvuru koşulu olarak sadece yerleşim yeri belgesi ve nüfus kayıt örneği olması yeterli.

İlk 5 ayda 122 çocuk sünnet oldu

"Yıl Boyu Sağlıklı Sünnet Kampanyası" kapsamında 2021 yılının ilk 5 ayında 122 çocuk sünnet oldu ve talep eden ailelerden 65 çocuğa sünnet kıyafeti hediye edildi. Kampanya kapsamında aileleri tarafından başvuruları gerçekleştirilen çocuklardan 5 yaşındaki Mustafa Emir Sarıbay, 7 yaşındaki Muhammet Fatih Bekiz ve yine 7 yaşındaki Cem Celal Kurt, önceki gün hastanede uzman doktor tarafından gerçekleştirilen operasyon ile sünnet oldu. Geçirdikleri operasyonun ardından Kartal Belediyesi görevlileri tarafından ziyaret edilen çocuklardan Cem Celal Kurt, ağrısının olduğunu, ancak ailesinden bisiklet kazandığını öğrendikten sonra daha iyi hissettiğini belirterek sünnet olmasını sağlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.

Çocukları sünnet olan diğer aileler de başvurudan kısa süre sonra randevu alarak sünnet operasyonu için davet edildiklerini belirterek hem Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e hem de belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.

"Birinci önceliğimiz sağlık"

Yıl Boyu Sağlıklı Sünnet Kampanyası'nın Kartal'da yıllardır devam ettiğini ve kampanyayı göreve geldikleri 2019 yılından itibaren sürdürdüklerini kaydeden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çocukların bu süreci doktor kontrolü ile geçirmesi gerektiğinin altını çizdi. Özellikle birden fazla çocukları olan aileler için sünnetin masraflı bir operasyon olabileceğini ve pandemi koşulları nedeniyle vatandaşların ekonomik olarak zorlandıkları bir dönem yaşadıklarını belirten Başkan Yüksel "Yıl Boyu Sağlıklı Sünnet Kampanyası"nın Kartal'da ikamet eden tüm vatandaşlar için ücretsiz olduğunu söyledi. Başkan Yüksel, ailelerin yıl boyunca diledikleri bir zaman diliminde çocuklarını hastane ortamında sünnet ettirebildikleri bu hizmet ile çocukların sağlığını önemsediklerini belirterek pandemi koşullarının hafiflemesi halinde bir sünnet şöleni tertipleyerek çocuklarla bir araya gelmeyi arzu ettiklerini ifade etti.

Kartal'da yıl boyu sağlıklı sünnet kampanyası devam ediyor
Kartal'da yıl boyu sağlıklı sünnet kampanyası devam ediyor
Kartal'da yıl boyu sağlıklı sünnet kampanyası devam ediyor
Kartal'da yıl boyu sağlıklı sünnet kampanyası devam ediyor

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Marmara, Hastane, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartal'da yıl boyu sağlıklı sünnet kampanyası devam ediyor - Son Dakika


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