Kartal'da yılbaşına özel indirim çadırı - Son Dakika

Kartal'da yaklaşan yılbaşı öncesi dünyaca ünlü firmaların yüzde 60'a varan indirimli ürünlerinin satıldığı 'Markalar Çadırı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Maddi durumu yetersiz olan bazı vatandaşlara da indirim çadırında kıyafet yardımında bulunuluyor.

Kartal'da Spor Caddesi üzeri Kartal Eski Stadı Meydanı'nda Türk ve dünya markalarının ürünlerinin avantajlı fiyatlarla satışa sunulduğu "Markalar Çadırı" indirimleri devam ediyor. Kurulan çadırda dünyaca ünlü markların yüzde 60'a varan indirimli ürünlerinin satışa sunulduğunu duyan vatandaşlar çadıra akın etti. Çadır sadece indirimle kalmayıp dar gelirli ailelere ve yardıma muhtaç kişilere ise el tutuyor. 6 Ocak 2020 'ye kadar kapıları açık olacak olan çadırda büyük markaların ürünleri görülmemiş indirim oranlarıyla vitrinlerdeki yerini alıyor. Yaklaşan yılbaşı için sevdiklerine hediye almak isteyen vatandaşların yüzünü, çadırda bulunan indirimli ürünler güldürdü.

Çadır satış yöneticisi olan Serkan Hüseyinoğlu açılan çadırın markalar indirim çadırı olduğunu yılbaşına özel olarak açtıklarını belirterek, "Şu an son 10 günümüz tüm Kartal halkını, tüm İstanbul halkını bekliyoruz buraya. Fiyatlarımız çok cazip çok uygun fiyatlarımız var. ve insanlarımız burada istedikleri her şeyi bulabilirler. Ayakkabısından kazağına, pantolonuna her türlü ürünümüz mevcuttur ve fiyatlarımız uygundur. Güzel ve büyük kaliteli markaların indirimi buradadır" dedi.

Çadırı gezip indirimli ürünlerden alan vatandaşlar ise fiyatların gayet uygun olduğunu belirterek, "Çadırı çok iyi buluyorum çok güzel ulaşılabilir konumu da güzel yerde cadde üstünde. Fiyatlar ve ürünler çok güzel gayet makul" diye konuştu.

Spor Caddesi üzeri Kartal Eski Stadı Meydanı'nda bulunan "Markalar Çadırı" indiriminden yararlanmak isteyen vatandaşlar 6 Ocak'a kadar açık olacak çadırı ziyaret edebilirler.

