Kartal'da Yılmaz Güney ve Yol filmi üzerine söyleşi - Son Dakika
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Kartal'da Yılmaz Güney ve Yol filmi üzerine söyleşi

7 saat önce

Kartal Belediyesi, yönetmenliğini sinemanın 'Çirkin Kral' lakaplı efsanesi Yılmaz Güney'in yaptığı 'Yol' filmini izleyiciler ile buluşturdu.

Kartal'da Yılmaz Güney ve Yol filmi üzerine söyleşi, System.String[]

Kartal Belediyesi, yönetmenliğini sinemanın 'Çirkin Kral' lakaplı efsanesi Yılmaz Güney'in yaptığı 'Yol' filmini izleyiciler ile buluşturdu. Gecede, Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney'in de konuşmacı olarak katıldığı bir de söyleyişi gerçekleştirildi.


Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve çok sayıda sinemasever katıldı. Gecede önce, Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden biri olan ve yönetmenliğini Yılmaz Güney'in yaptığı, "Yol" filmi, beyaz perdede izleyicisi ile buluştu.


Gösterimin ardından Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney, Prof. Dr. Selahattin Yıldız ve sinema yorumcusu Serdal Doğan'ın konuşmacılığında bir söyleyişi gerçekleştirildi. Söyleşide konuşmacılar, Yılmaz Güney'in sinema hayatını ve "Yol" filminin Türk sineması için önemini değerlendirdi.


Söyleşinin sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen konuşmacılara çiçek ve plaket takdim etti. Başkan Yardımcısı Uçar, Yılmaz Güney'in Türk sineması için önemine dikkat çekerek, filmlerinin güncelliğini uzun yıllar geçmesine rağmen hala koruduğunu ifade etti. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:46 Kaynak: İHA
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