Kartal'da YKS öncesi okullar dezenfekte edildi - Son Dakika

Kartal Belediyesi, 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Ekipler, öğrencilerin hijyenik koşullarda sınava girebilmeleri amacıyla YKS'nin yapılacağı okulları dezenfekte etti. Nano gümüş iyon teknolojisinin kullanıldığı çalışmalarda alanında uzman ekipler, giriş kapısından başlayarak binalarda temasın olabileceği tüm yüzeyleri ilaçladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belirli periyotlarla ilçe genelindeki tüm kamu kurumlarını, sağlık kuruluşlarını, ortak kullanım noktalarını dezenfekte ettiklerini belirtti.

Yüksel, "Öğrencilerimizin hafta sonu temiz ve sağlıklı bir ortamda sınava girebilmeleri için okullarda temaslarının olabileceği her alan dezenfekte edildi. Sınava girecek tüm kardeşlerime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.