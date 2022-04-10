Kartal'da Soğanlık Yeni Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü yaşanan akıl almaz kazada, mahalle esnafından olan bir kişi, aracını yol ortasında bırakıp, pos cihazını almak için iş yerine gitti. Kısa süre sonra geri dönen kişi, aracıyla caddeden geçen İETT otobüsünün arasında sıkışarak, hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği esnaf, hastaneye kaldırıldı. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
"HERKES ARACINI PARK EDİYOR"Kazayla ilgili bilgi veren Esnaf Suat Yiğit, "Burada böyle şeyler sık oluyor. Herkes ikinci sıraya park ediyor, trafik daralıyor. Otobüsle kendi aracı arasında sıkıştı. Omzundan yaralandı. Durumu şuan iyi" dedi.
Görüntü dökümü: -------------------------Kaza anı güvenlik kamerası -Kaza yerinden görüntü -Görgü tanığı röp
-Genel ve detaylar
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KARTAL'DA YOL ORTASINA PARK ETTİĞİ ARACIYLA İETT OTOBÜSÜ ARASINDA SIKIŞTI - Son Dakika