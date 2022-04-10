KARTAL'DA YOL ORTASINA PARK ETTİĞİ ARACIYLA İETT OTOBÜSÜ ARASINDA SIKIŞTI - Son Dakika
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KARTAL'DA YOL ORTASINA PARK ETTİĞİ ARACIYLA İETT OTOBÜSÜ ARASINDA SIKIŞTI

10.04.2022 12:19
KARTAL'DA YOL ORTASINA PARK ETTİĞİ ARACIYLA İETT OTOBÜSÜ ARASINDA SIKIŞTI

KARTAL'da bir esnaf yol ortasına park ettiği aracıyla caddeden geçen İETT otobüsü arasında sıkıştı.

KARTAL'da bir esnaf yol ortasına park ettiği aracıyla caddeden geçen İETT otobüsü arasında sıkıştı. Kazada şans eseri hafif yaralanan esnaf, hastaneye kaldırıldı.

Kartal'da Soğanlık Yeni Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü yaşanan akıl almaz kazada, mahalle esnafından olan bir kişi, aracını yol ortasında bırakıp, pos cihazını almak için iş yerine gitti. Kısa süre sonra geri dönen kişi, aracıyla caddeden geçen İETT otobüsünün arasında sıkışarak, hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği esnaf, hastaneye kaldırıldı. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

"HERKES ARACINI PARK EDİYOR"

Kazayla ilgili bilgi veren Esnaf Suat Yiğit, "Burada böyle şeyler sık oluyor. Herkes ikinci sıraya park ediyor, trafik daralıyor. Otobüsle kendi aracı arasında sıkıştı. Omzundan yaralandı. Durumu şuan iyi" dedi.

Görüntü dökümü: -------------------------Kaza anı güvenlik kamerası -Kaza yerinden görüntü -Görgü tanığı röp

-Genel ve detaylar


- İstanbul
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Esnaf, Cuma, Kaza, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTAL'DA YOL ORTASINA PARK ETTİĞİ ARACIYLA İETT OTOBÜSÜ ARASINDA SIKIŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARTAL'DA YOL ORTASINA PARK ETTİĞİ ARACIYLA İETT OTOBÜSÜ ARASINDA SIKIŞTI - Son Dakika
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