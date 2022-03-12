Kartal'da yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Kartal'da yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

12.03.2022 21:37

- Kartal'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yollar beyaza büründü.

- Kartal'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yollar beyaza büründü. Sürücüler yoluna patinaj yaparak güçlükle ilerledi.

İstanbul'da devam eden kar yağışı akşam saatleri itibariyle şiddetini arttırdı. Yoğun şekilde yağan kar sonrası Kartal sahil yolu ve Kartal otoban bağlantı yolu beyaza büründü. Kaygan zeminde sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücülerin ise yolda patinaj yaparak güçlükle ilerlediği görüldü. O anlar bir vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Halit Arslan/İHA)

Kartal'da yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Kartal'da yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Kartal'da yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

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İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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