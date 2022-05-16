KARTAL'DA YOLU KAPATARAK DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ YAKALANDI - Son Dakika
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KARTAL'DA YOLU KAPATARAK DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

16.05.2022 12:01
KARTAL'DA YOLU KAPATARAK DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

KARTAL'da düğün konvoyundaki bir otomobil sürücüsü, drift atarak trafikte tehlikeye neden oldu.

KARTAL'da düğün konvoyundaki bir otomobil sürücüsü, drift atarak trafikte tehlikeye neden oldu. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen sürücü polise ihbar edildi. Kimliği belirlenerek gözaltına alınan sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Kartal Sahili Turgut Özal Bulvarı Maltepe istikametinde meydana gelen olayda, düğün konvoyundaki 55 ALB 83 plakalı otomobilin sürücüsü, sahil yolunu kapatarak onlarca sürücünün gözü önünde 'drift' yaptı. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen sürücü polise ihbar edildi. Görüntüleri inceleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, otomobil sürücüsünün kimliğini tespit etti. Furkan A. adlı sürücü gözaltına alınarak, 10 Bin 71 TL idari para cezası uygulandı. Furkan A.'nın ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Görüntü dökümü

--------------------------Sürücünün gözaltına alınması-Aracından detay

-Genel ve detaylar


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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