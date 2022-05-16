Kartal'da yolu kapatıp drift yapan sürücüye 10 bin 71 TL ceza - Son Dakika
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Kartal'da yolu kapatıp drift yapan sürücüye 10 bin 71 TL ceza

16.05.2022 12:15

Kartal'da yolu kapatıp drift yapan sürücüye 10 bin 71 TL cezaİSTANBUL Kartal sahil yolunda akan trafiği keserek drift yapan sürücü polis tarafından yakalandı.

Kartal'da yolu kapatıp drift yapan sürücüye 10 bin 71 TL ceza

İSTANBUL Kartal sahil yolunda akan trafiği keserek drift yapan sürücü polis tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 10 bin 71 TL idari para cezası uygulandı. Aracı trafikten men edilen şahsın sürücü belgesi de 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı.

Kartal'da sahil yolunda düğün konvoyunda ilerleyen bir sürücü akan trafiği engelleyerek yolda drift yaptı. Olayın basına yansımasının ardından harekete geçen polis, düğün konvoyunun ön tarafında drift yapan 55 ALB 83 plaka sayılı araç sürücüsünün Furkan A. isimli şahıs olduğu tespit etti. Şahıs Sivil Trafik ekiplerince yakalandı.

10 bin 71 TL ceza

Sürücü Furkan A.'ya 2918 sayılı K.T.K'nın 67/1-D (herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-drift-) maddesine istinaden 9 bin 125 TL, 23/3-B1 (tescilli araca yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak) maddesinden 750 TL ve 73/A (saygısızca araç kullanmak) maddesinden 196 TL olmak üzere, toplam 10 bin 71 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Araç trafikten men edildi

55 ALB 83 plakalı araç trafikten men edildi. Furkan A. isimli şahsın sürücü belgesi ise 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı. Sürücü Furkan A. TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlemleri yapılmak üzere Kartal Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kartal'da yolu kapatıp drift yapan sürücüye 10 bin 71 TL ceza
Kartal'da yolu kapatıp drift yapan sürücüye 10 bin 71 TL ceza
Kartal'da yolu kapatıp drift yapan sürücüye 10 bin 71 TL ceza
Kartal'da yolu kapatıp drift yapan sürücüye 10 bin 71 TL ceza

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da yolu kapatıp drift yapan sürücüye 10 bin 71 TL ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da yolu kapatıp drift yapan sürücüye 10 bin 71 TL ceza - Son Dakika
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