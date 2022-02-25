Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpıp kaçtı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpıp kaçtı... O anlar kamerada

25.02.2022 11:55

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpıp kaçtı.

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpıp kaçtı... O anlar kamerada

Yayaya çarpıp öldüren şahıs yakalandı

İSTANBUL - Kartal'da yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaşa otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan şüpheli, emniyet ekiplerince yakalandı. Olaydan sonra aracını başka bir şahsa verip yaya olarak devam eden şüpheli 56 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu ikamet adresinde yakalandı. Şüphelinin yayaya çarpıp kaçtığı, ardından aracı başka birine verip yaya olarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Şubat Salı günü saat 22.00 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Y.E. seyir halinde olan O.M.K isimli şahsın idaresindeki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı. Yaya şahsa çarpan aracın geliş ve gidiş güzergahındaki 56 kamera incelendi. Olayı O.M.K. isimli şahsın idaresindeki otomobil ile gerçekleştirdiği belirlendi. Şahsın olaydan sonra aracı başka bir şahsa verdiği ve sonra yaya olarak Batı Mahallesi Erol Kaya Caddesindeki bir siteye giriş yaptığı tespit edildi. O.M.K. isimli şüpheli şahıs, 24 Şubat tarihinde ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı, kaza yaptığı araç ise sitenin otoparkında park halinde bulundu. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, 25 Şubat tarihinde "kasten öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpıp kaçtı... O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpıp kaçtı... O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpıp kaçtı... O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpıp kaçtı... O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpıp kaçtı... O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpıp kaçtı... O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpıp kaçtı... O anlar kamerada

YORUMLAR
500
Sakarya Nehri'ne atlamıştı hala iz yok Sakarya Nehri'ne atlamıştı hala iz yok ÇARPIP KAÇTI, POLİS 56 KAMERAYI İNCELEYEREK YAKALADI ÇARPIP KAÇTI, POLİS 56 KAMERAYI İNCELEYEREK YAKALADI

Kartal, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpıp kaçtı... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpıp kaçtı... O anlar kamerada - Son Dakika
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