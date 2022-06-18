-Kartal'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araba çarptı

İSTANBUL - Kartal'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının yerde yattığı ve çevredeki vatandaşların yaralıya yardım etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal'da dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen isminin Pakize olduğu öğrenilen 65 yaşındaki kadına 34 TC 9743 plakalı Volkswagen marka araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın camları parçalanırken 65 yaşındaki kadın yere savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu belirlenen kadın hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken kaza yapan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Mahalle sakini İbrahim Bayhan ise "Ben sadece yerde yatarken gördüm. Kaza nasıl oldu görmedim. Durumu ağırdı. Kadının ağzından burnundan kan geliyordu. Kalp masajı yapıldı" dedi.