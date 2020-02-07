Kartal'da zabıta personeline "Etkin İletişim ve Şiddetsiz İletişim" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal'da zabıta personeline 'Etkin İletişim ve Şiddetsiz İletişim' eğitimi - Son Dakika

Kartal'da zabıta personeline "Etkin İletişim ve Şiddetsiz İletişim" eğitimi

6 saat önce

Kartal Belediyesi, vatandaş ile daha etkili ve etkin iletişim kurabilmeleri ve sorunlu zamanlarda daha kontrollü davranmalarını sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü personeline yönelik iletişim eğitimi vermeye başladı.

Kartal'da zabıta personeline

Kartal Belediyesi, vatandaş ile daha etkili ve etkin iletişim kurabilmeleri ve sorunlu zamanlarda daha kontrollü davranmalarını sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü personeline yönelik iletişim eğitimi vermeye başladı.


Vatandaşın en çok iletişim kurduğu personelin başında gelen Zabıta Müdürlüğü çalışanlarına yönelik yapılan "Etkin İletişim ve Şiddetsiz İletişim" adlı eğitimde, iletişim süreçleri ve olası iletişim kazaları örnekler ile anlatıldı.


Eğitim; her ikisi de profesyonel koç ve eğitmen olan Filiz Şahinbaş ve Hülya Talu tarafından Kartal Belediyesi Organik Pazar Etkinlik Çadırı'nda verildi.


Yaklaşık 2 saat süren eğitimde zabıta personeline, kendilerini ve kişilik özelliklerini daha iyi ifade edebilecekleri ayrıntılı testler dağıtıldı. Ortaya çıkan sonuçlara göre kişilik özelliklerini daha iyi kavrayabileceklerini ifade eden eğitmenler, özellikle şiddetsiz iletişimin önemini ve bunu sağlamak için anahtar iletişim yöntemlerini anlattı.


Zabıta memurlarının sorularının da eğitmenler tarafından cevaplandırıldığı eğitim kapsamında Kartal zabıtasının, vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermesi hedefleniyor. - İSTANBUL

Zabıta Müdürlüğü, Kartal, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:43 Kaynak: İHA
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