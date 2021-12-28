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Kartal'da zabıtadan marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi - Son Dakika

Kartal'da zabıtadan marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi

28.12.2021 12:25
Kartal'da zabıtadan marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi

Kartal Belediyesi Zabıta ekipleri son günlerde yaşanan fahiş fiyat artışlarına yönelik ilçe genelindeki market ve süpermarketlerde denetim yaptı.

Kartal Belediyesi Zabıta ekipleri son günlerde yaşanan fahiş fiyat artışlarına yönelik ilçe genelindeki market ve süpermarketlerde denetim yaptı.

Zabıta ekipleri, Döviz kuru gerekçe gösterilerek yapılan fahiş fiyat artırımına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. İlçe genelinde zabıta ekiplerince zincir marketlerde etiket kontrolü ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde satılan ürünlerin gramaj, fiyat ve irsaliye karşılaştırması ve kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti.

Ürünlerin son kullanma tarihlerini de inceleyen ekipler, temel gıda ürünlerinden oluşan bir sepet hazırlayarak ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Kartal Belediyesi Zabıta Müdür Özgür Polat," Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak son günlerde kamuoyunda öne çıkan özellikle vatandaşlarımızın temel ihtiyaç ürünleri gıda ve temizlik ürünlerini denetimini gerçekleştiriyoruz. Yılbaşı öncesi gıda ve temizlik ürünlerinde yaşanan dalgalanmayı önlemek amacıyla denetimlerimizi sıkılaştırdık. İlçemiz içinde bulunan zincir marketlerde yaşanan fiyat artışlarını, kasa ve rafta bulunan ürünlerin etiket fiyatlarının karşılaştırılmasını yapıyoruz. Aynı zamanda gramaj ve son tüketim tarihleri gibi konuları denetliyoruz " dedi

Vatandaş Asiye Daldal," Dolar yükseliyor dolar düştüğü zaman fiyatlar düşmüyor. Fiyatlar aynı tavanda, dolar düştü ama fiyatlar aynı şekilde yükselmeye devam ediyor. Bazı zincir marketlerde etiket ile kasa fiyatının tutmadığına şahit oldum. Bu markete ilk defa geliyorum daha içeriye girmedim " şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kartal'da zabıtadan marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi
Kartal'da zabıtadan marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi
Kartal'da zabıtadan marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi
Kartal'da zabıtadan marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi
Kartal'da zabıtadan marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi
Kartal'da zabıtadan marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi

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Kartal Belediyesi, Hisarcık, Market, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da zabıtadan marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da zabıtadan marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi - Son Dakika
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