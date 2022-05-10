KARTAL'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1 YARALI - Son Dakika
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KARTAL'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1 YARALI

10.05.2022 12:43
KARTAL'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1 YARALI

KARTAL, TEM bağlantı yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

KARTAL, TEM bağlantı yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kartal TEM bağlantı yolunda saat 09.00 sıralarında Kartal istikametine giden 35 AUZ 543 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini bilinmeyen bir nedenle kaybederek önündeki otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle öndeki araca çarpan otomobil bariyerlere vurarak yan yattı. Zincirleme kazada yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavisi devam eden ve ismi öğrenilemeyen sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan 3 araçta hasar oluşurken, TEM bağlantı yolu Kartal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü dökümü:

-------------------------Kazaya karışan araçlardan görüntü -Ekiplerin çalışması -Oluşan trafik -Genel ve detaylar


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TEM Otoyolu, Otomobil, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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