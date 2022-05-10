Kartal'da zincirleme kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Kartal'da zincirleme kazada bir kişi yaralandı

10.05.2022 09:45

İstanbul Kartal'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Kartal'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu D-100 kara yolu bağlantı yolunda Kartal istikametine seyir halindeki 35 AUZ 543 plakalı otomobil, önünde ilerleyen 67 AB 713 plakalı otomobile, bu araç da önündeki 34 DGZ 83 plakalı otomobile çarptı.

Beton bariyere çarparak devrilen 35 AUZ 543 plakalı aracın sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu istikametinde oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kartal'da zincirleme kazada bir kişi yaralandı
Kartal'da zincirleme kazada bir kişi yaralandı
Kartal'da zincirleme kazada bir kişi yaralandı
Kartal'da zincirleme kazada bir kişi yaralandı

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Anadolu Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı Anadolu Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı Son dakika haberi! KARTAL'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1 YARALI Son dakika haberi! KARTAL'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1 YARALI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartal'da zincirleme kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika


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