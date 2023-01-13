Kartal'daki 2 kadının cinayet zanlısı tutuklandı

Kartal'da Dilara Gültay ile Cansu Demirel'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa P, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olayın ardından intihar girişiminde bulunan ve kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sonrasında gözaltına alınan Mustafa P, ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli, buradaki sorgusunda, Dilara Gültay'ın kız arkadaşı olduğunu ve olay günü aldatma şüphesiyle aralarında tartışma yaşandığını iddia etti.

Mustafa P, bir süre sonra Gültay'ın arkadaşı Cansu Demirel'in de arkadaşını sormak için eve geldiğini belirterek, "Hatırladığım sadece Cansu'nun ve Dilara'nın uyuduklarıydı ve elimden kan aktığını hissettim oda karanlıktı, ışıkları açmamıştım. Banyoya gittim, elimde kan olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra köprüden atlayarak intihar etmek için taksiye bindiğini anlatan şüpheli, köprüde yaya geçişi olmadığı için eve dönerek bileklerini kestiğini, ardından da sağlık ekiplerine haber verdiğini söyledi.

Mustafa P, daha önce de intihar girişiminde bulunduğunu, kendisine verilen psikiyatrik ilaçları kullanmadığını, hastaneye yatmayı da kabul etmediğini kaydetti.

Hakimlik, şüphelinin iki kez "kadına karşı kasten öldürme" suçunu işlediğine dair somut deliller bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına hükmetti.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne 9 Ocak'ta bilekleri kesilmiş halde giden Mustafa P, Cumhuriyet Mahallesi Pelin Sokak'taki evinde iki kadının ölü olarak bulunduğunu söylemişti.

Söz konusu adrese giden ekipler, Dilara Gültay (23) ve Cansu Demirel'in (30) cansız bedeniyle karşılaşmış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.