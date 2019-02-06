Son Dakika Haberleri: Kartal'daki 7 Katlı Binanın Çökme Anı Kameralarda

Kartal'daki 7 Katlı Binanın Çökme Anı Kameralarda

1 saat önce

Kartal Bankalar Caddesi üzerinde 7 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çöktü.

Kartal'daki 7 Katlı Binanın Çökme Anı Kameralarda, System.String[]
Kartal Bankalar Caddesi üzerinde 7 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çöktü. Binanın çökme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kartal Bankalar Caddesi üzerinde 7 katlı bina bilinmeyen bir nedenden çöktü. Binanın çökme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bina büyük bir gürültüyle çöküyor ve etrafı toz bulutu sarıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:06 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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