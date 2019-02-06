Kartal'daki 7 Katlı Binanın Çökme Anı Kameralarda
1 saat önce
Kartal Bankalar Caddesi üzerinde 7 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çöktü.
Kartal
Bankalar Caddesi üzerinde 7 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çöktü. Binanın çökme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kartal Bankalar Caddesi üzerinde 7 katlı bina bilinmeyen bir nedenden çöktü. Binanın çökme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bina büyük bir gürültüyle çöküyor ve etrafı toz bulutu sarıyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:06 Kaynak: İHA
İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı
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